Red 9:37 Dottrina sociale: nuovo incontro ad Alghero Prosegue, nella Parrocchia Santissimo Nome di Gesù, il ciclo di incontri di formazione socio-politica sulla dottrina sociale della Chiesa, organizzato dalla Diocesi di Alghero-Bosa, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano







Lobrano è attento studioso delle dinamiche giuridiche, storiche ed economiche che hanno caratterizzato gli ordinamenti istituzionali ed i sistemi giuridici nelle diverse forme di governo. La famiglia è il primo nucleo sociale che viene a costituirsi, in via del tutto naturale, nelle relazioni tra le persone. Essa, nel suo piccolo, ingloba soggetti di differente età con le rispettive diverse esigenze esistenziali.



Il Comune è il primo luogo istituzionale dove si sperimentano e si vivono gli insegnamenti originatisi nelle relazioni familiari. La democrazia, è il metodo di relazione tra i diversi soggetti di una comunità che, per mantenersi tale, fissa regole condivise e di partecipazione politica tra i suoi membri.



Nella foto: un momento del primo incontro Commenti ALGHERO - Prosegue, nella Parrocchia Santissimo Nome di Gesù, il ciclo di incontri di formazione socio-politica sulla dottrina sociale della Chiesa, organizzato dalla Diocesi di Alghero-Bosa, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. “Famiglia, Ente locale e democrazia” è il tema che sarà trattato domani, mercoledì 19 febbraio, alle 18.45, da Giovanni Lobrano, docente di Diritto romano dell’Università degli studi di Sassari.Lobrano è attento studioso delle dinamiche giuridiche, storiche ed economiche che hanno caratterizzato gli ordinamenti istituzionali ed i sistemi giuridici nelle diverse forme di governo. La famiglia è il primo nucleo sociale che viene a costituirsi, in via del tutto naturale, nelle relazioni tra le persone. Essa, nel suo piccolo, ingloba soggetti di differente età con le rispettive diverse esigenze esistenziali.Il Comune è il primo luogo istituzionale dove si sperimentano e si vivono gli insegnamenti originatisi nelle relazioni familiari. La democrazia, è il metodo di relazione tra i diversi soggetti di una comunità che, per mantenersi tale, fissa regole condivise e di partecipazione politica tra i suoi membri.Nella foto: un momento del primo incontro