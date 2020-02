Cor 10:12 Scossa di terremoto al largo della Sardegna L’evento è stato avvertito dalla popolazione di Olbia, Alghero, Sassari e in tutti i centri minori della provincia. La scossa alle 00.46. Magnitudo di 5,5 gradi della scala Richter, nessun danno segnalato ma tanta apprensione nella popolazione



ML 3.5 si è verificato nel Tirreno Centrale alle 00.46.54, ad una profondità di 23 chilometri (coordinate: latitudine 40.79, longitudine 10.2). La scossa non è stata particolarmente forte, con magnitudo di 5,5 gradi della scala Richter e non si segnalano danni a cose o persone. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 61 km ad est di Olbia. L’evento è stato avvertito dalla popolazione di Olbia, Alghero, Sassari e in tutti i centri minori della provincia. Commenti ALGHERO - La terra trema. Apprensione e paura nella notte in Sardegna. Un terremoto magnitudo3.5 si è verificato nel Tirreno Centrale alle 00.46.54, ad una profondità di 23 chilometri (coordinate: latitudine 40.79, longitudine 10.2). La scossa non è stata particolarmente forte, con magnitudo di 5,5 gradi della scala Richter e non si segnalano danni a cose o persone. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 61 km ad est di Olbia. L’evento è stato avvertito dalla popolazione di Olbia, Alghero, Sassari e in tutti i centri minori della provincia.