18:12 Martedì, chiusa l´Anagrafe di Alghero Domani, gli uffici del servizio anagrafe del Comune di Alghero, in Via Catalogna, resteranno chiusi. La chiusura è dovuta all´intervento in programma da parte dell´Enel, che dovrà interrompere la fornitura dell´energia elettrica dalle 9 alle 15.30 per effettuare lavori sugli impianti