Centro di Alghero pericolosamente abbandonato Serve una svolta, l´immagine che il centro storico algherese ultimamente da di se appare ingiallita nonostante gli sforzi di tanti imprenditori. Bustoni ad ogni ora del giorno, contenitori maleodoranti, stradine e buche pericolose, furgoni in ogni piazza. Lungimiranza, competenza e programmazione per invertire la rotta



ALGHERO - Nonostante i campanelli d'allarme abbiano abbondantemente suonato in questi ultimi anni, nessuno a Porta Terra ancora sembrerebbe preoccuparsi. Eppure sarebbe sufficiente un piccolo giro tra i palazzi storici del centro per capire quanto malcostume e noncuranza abbiano pian piano preso il sopravvento, sporcando sempre più l'immagine incantata che il centro storico algherese ha sempre trasmesso ai tanti visitatori che ogni anno scelgono di visitarlo. Un peccato, perchè lo splendore che si può godere dai bastioni rischia di svanire più ci si immerge tra vicoli e cunicoli oltre la via Cavour. Per invertire la tendenza ecco un primo banco di prova: un maxi avanzo da bilancio (circa 13 milioni) che potrebbe facilmente trovare parziale applicazione con interventi mirati, se solo qualcuno ci pensasse (la risposta non tarderà ad arrivare).



Rifiuti ad ogni ora del giorno, contenitori maleodoranti, stradine dissestate con buche pericolose, furgoni in ogni angolo caratteristico, perfino dentro le piazze. Così ad ogni inizio stagione, in assenza di interventi di rilievo, non rimane che constatare come la situazione peggiori di anno in anno. Manca, infatti, una seria programmazione per il ripristino di strade e acciottolato, assenza che determina nuovi cedimenti e rende molte strade pericolose per la presenza di buche e voragini ormai colonizzate da ratti e blatte. A ciò si aggiungono perfino i cantieri pubblici abbandonati e avvolti da fastidiose erbacce infestanti, come nel caso di Piazza Pino Piras: Non certamente una bella immagine per uno dei luoghi più frequentati di Alghero.



Nessun intervento per il miglioramento della viabilità interna alle mura, nonostante le problematiche più volte segnalate da residenti e commercianti, così camion e furgoni percorrono incontrollati vie e strade pedonali in tutte le direzioni, sostando nei posti più impensabili, mentre le auto continuano ad occupare ogni centimetro disponibile. Nel frattempo, in attesa della paventata nuova regolamentazione, crescono i tavolini per le somministrazioni di cibi e bevande su spazi pubblici, continuando a snaturare le principali piazze (Piazza Civica ne è l'emblema più nitido), e con essi si acuiscono problemi, disservizi e malumori tra residenti.



Quelli più impattanti riguardano la nettezza urbana. Al netto di sbadati e maleducati che sempre vanno messi in conto, è il servizio ad andare spesso in affanno perchè mal adattabile alle mutanti esigenze estive. Le numerose attività stagionali inevitabilmente comportano un incremento importante di conferimenti che sommati all'apertura di tutte le seconde case, b&b ed al numero crescente di turisti che passeggiano mandano in sofferenza il ritiro. Emblematica l'immagine di questi giorni con carovane di turisti stranieri a fare improbabili gimkane tra mastelli luridi, buste di spazzatura, cartacce ed ecobox. Eppure una sana convivenza che contemperi esigenze differenti è possibile, come più volte sottolineato dal Comitato Alguer Vella.



Oggi più che mai servono visione, programmazione e coraggio. La Riviera del Corallo ha registrato nell'ultimo anno un'importante crescita di presenze turistiche, purtroppo concentrate sempre negli stessi mesi dell'anno. Un dato comunque positivo per l'economia locale, che nel lungo periodo però potrebbe cronicizzare i tanti problemi legati al drastico calo nella qualità dei servizi che la città è in grado di offrire, tanto ai turisti quanto ai suoi residenti. Problemi già ben presenti ad Alghero. Ecco perchè diventa sempre più urgente che la classe politica che oggi guida il comune inizi a programmare con serietà interventi in grado di accompagnare lo sviluppo territoriale, assecondare le esigenze di visitatori e cittadini, stimolare un'accoglienza diffusa in grado di favorire crescita e benessere.