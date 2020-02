A.B. 23:07 Calcio femminile: Arca nuovo allenatore Torres La Sassari Torres femminile ha annunciato l´accordo con Salvatore Arca, che guiderà la squadra fino alla fine della stagione. La scelta arriva a poche ore dall´esonero di Mario Desole







La scelta è una conferma delle intenzioni della società che, scegliendo l’allenatore più titolato d’Italia in ambito femminile, punta all’immediato rilancio, per provare a ritornare in vetta, obiettivo primario della stagione. Un ritorno, quello di mister Arca, che con la Torres ha scritto la storia, dove ha messo la firma su cinque dei sette scudetti del palmares rossoblu.



Una piccola parentesi da allenatore anche nei primi due anni della rifondazione sotto la presidenza di Andrea Budroni. «La società auspica per mister Salvatore Arca un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni».



Nella foto: il presidente Andrea Budroni Commenti SASSARI – La Sassari Torres femminile ha annunciato l'accordo con Salvatore Arca, che guiderà la squadra fino alla fine sella stagione. La scelta arriva a poche ore dall'esonero di Mario Desole [LEGGI] La scelta è una conferma delle intenzioni della società che, scegliendo l’allenatore più titolato d’Italia in ambito femminile, punta all’immediato rilancio, per provare a ritornare in vetta, obiettivo primario della stagione. Un ritorno, quello di mister Arca, che con la Torres ha scritto la storia, dove ha messo la firma su cinque dei sette scudetti del palmares rossoblu.Una piccola parentesi da allenatore anche nei primi due anni della rifondazione sotto la presidenza di Andrea Budroni. «La società auspica per mister Salvatore Arca un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni».Nella foto: il presidente Andrea Budroni