Posidonia, a San Marco l´impianto per il lavaggio Via libera ad Alghero alla formalizzazione di un accordo di programma con il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari per la realizzazione di un impianto di trattamento e lavaggio della posidonia a San Marco. Ecco tutti i dettagli







L'idea è quella di proseguire nella sperimentazione adottata dai competenti uffici comunali già dal 2018, abbattendo però quello che è rappresentato come il maggior impedimento, ossia il trasporto della posidonia in esubero a Quartu, dove attualmente è presente l'unico impianto in Sardegna certificato per il trattamento (lavaggio) e recupero della sabbia. I costi di viaggio, infatti, risultano alquanto onerosi, incidendo pesantemente sui budget a disposizione del Comune fino a comprometterne l'economicità dell'intervento. Basta infatti pensare che un grosso quantitativo di sabbia finissima e bianchissima recuperata lo scorso anno, risulterebbe ancora accatastato nei capannoni della Ecocentro Sardegna Srl di Quartu in attesa di ritornare sui litorali algheresi.



Da quì la possibilità di realizzare un impianto del tutto simile a quello operativo nel sud Sardegna e potenzialmente in grado di trattare i grandi quantitativi di posidonia in esubero presenti annualmente e ciclicamente sulle coste a nord dell'isola. Investimento valutato positivamente dalla dirigenza del Consorzio Industriale che, su impulso del Comune di Alghero, starebbe già progettandone l'installazione a San Marco, in sinergia con la Provincia di Sassari, cui spettano gli onori autorizzativi. Già dalla prossima stagione estiva, se tutte le tempistiche saranno confermate e soprattutto rispettate, è possibile che la posidonia in eccesso possa essere così stoccata in un apposito spazio all'interno dell'aerea industriale alle porte di Alghero, e successivamente lavorata in loco.



Il Comune di Alghero, già dallo scorso anno, ha fatto da apripista nella sperimentazione delle buone pratiche di pulizia degli arenili, tanto che l'attività avviata con successo a San Giovanni con l'azienda di Quartu Sant'Elena, è risultata alla base della menzione speciale del decimo rapporto green presentato a Roma dalla Fondazione sviluppo sostenibile con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico [



