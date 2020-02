Cor 11:59 Class action Codacons su Alitalia Il Codacons chiama a raccolta gli azionisti Alitalia della Sardegna lanciando oggi in regione una azione risarcitoria collettiva sulla gestione di Alitalia Sai che ha portato al commissariamento della società







Per tale motivo il Codacons ha deciso di scendere in campo e tutelare tutti gli azionisti Alitalia allo scopo di far ottenere loro il ristoro delle perdite di valore del pacchetto azionario. A partire da oggi tutti i risparmiatori Alitalia della Sardegna possono aderire all’azione collettiva avviata dall’associazione e scaricare dal sito sia la nomina di persona offesa da inviare alla Procura - atto che consente di segnalare la propria posizione e, successivamente, effettuare la costituzione di parte civile in un eventuale processo – sia una richiesta di documentazione ex artt. 117 e 119 T.U.B. da inviare alla banca presso la quale si è acquistato il titolo Alitalia, per poter valutare eventuali illegittimità compiute anche dagli istituti di credito che hanno collocato i titoli della società. Commenti CAGLIARI - Dopo la decisione della Procura della Repubblica di Civitavecchia di chiudere le indagini sulla gestione di Alitalia Sai con 21 indagati eccellenti tra componenti del consiglio di amministrazione, consulenti e commissari, oltre alla stessa Alitalia come ente responsabile, il Codacons chiama a raccolta gli azionisti Alitalia della Sardegna lanciando oggi in regione una azione risarcitoria collettiva.«Come noto - puntualizza l'associazione dei consumatori - tra il 2014 e il 2017 la gestione scriteriata della compagnia aerea avrebbe condotto la società al commissariamento, configurando i possibili reati di bancarotta fraudolenta aggravata, false comunicazioni sociali e ostacolo alle funzioni di vigilanza. Una situazione che anche in Sardegna ha trascinato nel baratro migliaia di piccoli azionisti che avevano investito i propri risparmi in titoli Alitalia e che hanno visto i propri soldi andare in fumo».Per tale motivo il Codacons ha deciso di scendere in campo e tutelare tutti gli azionisti Alitalia allo scopo di far ottenere loro il ristoro delle perdite di valore del pacchetto azionario. A partire da oggi tutti i risparmiatori Alitalia della Sardegna possono aderire all’azione collettiva avviata dall’associazione e scaricare dal sito sia la nomina di persona offesa da inviare alla Procura - atto che consente di segnalare la propria posizione e, successivamente, effettuare la costituzione di parte civile in un eventuale processo – sia una richiesta di documentazione ex artt. 117 e 119 T.U.B. da inviare alla banca presso la quale si è acquistato il titolo Alitalia, per poter valutare eventuali illegittimità compiute anche dagli istituti di credito che hanno collocato i titoli della società.