Majorettes a Tempio Pausania, Alghero e Nuoro

La prima esibizione ufficiale del Team Sardegna Majorettes si è potuta apprezzare lo scorso Natale a Tempio Pausania. Ora le due coach stanno lavorando agli eventi carnevaleschi. Confermate le presenze a Tempio Pausania per il Carnevale Tempiese 2020 il 23 e 25 Febbraio , ad Alghero per il Carnevale dei bambini “Ragazzi in Scena” il 29 Febbraio e a Nuoro per la sfilata dei carri allegorici del 1 marzo. Per il Tour Carnevalesco le atlete stanno preparando coreografie con pom pom su ritmi originali scelti per coinvolgere sia il pubblico sia le più piccole all’interno di un contesto particolarmente allegro e coinvolgente. Commenti ALGHERO - Torna il Team Sardegna Majorettes N.B.T.A. Le Latin Majorettes e le Majorettes di Berchidda uniscono le proprie forze e formano un gruppo unico il Team Sardegna Majorettes. Non si tratta solo di una nuova operazione di promozione dell’attività folkloristica delle majorettes, ma di un vero e proprio progetto regionale utile per la promozione e la valorizzazione delle atlete più talentuose così come accadde nel 2016, quando il Team Sardegna Majorettes partecipò al Campionato Italiano.Oggi le due associazioni sportive guidate rispettivamente da Silvana Cossu e da Antonella Nieddu, hanno ricomposto il Team Sardegna Majorettes Il Team attualmente è composto da atlete che in parte hanno maturato esperienza nelle rispettive squadre ma comprende anche delle giovanissime new entry. In totale il Team Sardegna Majorettes è composto da sedici majorettes.La prima esibizione ufficiale del Team Sardegna Majorettes si è potuta apprezzare lo scorso Natale a Tempio Pausania. Ora le due coach stanno lavorando agli eventi carnevaleschi. Confermate le presenze a Tempio Pausania per il Carnevale Tempiese 2020 il 23 e 25 Febbraio , ad Alghero per il Carnevale dei bambini “Ragazzi in Scena” il 29 Febbraio e a Nuoro per la sfilata dei carri allegorici del 1 marzo. Per il Tour Carnevalesco le atlete stanno preparando coreografie con pom pom su ritmi originali scelti per coinvolgere sia il pubblico sia le più piccole all’interno di un contesto particolarmente allegro e coinvolgente.