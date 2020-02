Red 16:58 Lavoro: tre richieste da Alghero Un’azienda locale cerca un autista di autobus, mentre l´Agris assume con selezione articolo 16 per la sede di Bonassai due pastori a tempo determinato per tre mesi. Per informazioni, ci si può rivolgere al Centro per l´impiego







La candidatura si può presentare sul portale Borsa Lavoro del sito internet Sardegna Lavoro. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego di Alghero o al proprio Cpi di iscrizione.



L’Agris, invece, assume con selezione articolo 16 per la sede di Bonassai, due pastori a tempo determinato per tre mesi. Le domande possono essere presentate da giovedì 5 a mercoledì 11 marzo. Informazioni al Cpi di Alghero. Commenti ALGHERO – Tre nuove richieste di lavoro ad Alghero. Un’azienda locale cerca un autista di autobus offrendo un contratto a tempo determinato.La candidatura si può presentare sul portale Borsa Lavoro del sito internet Sardegna Lavoro. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego di Alghero o al proprio Cpi di iscrizione.L’Agris, invece, assume con selezione articolo 16 per la sede di Bonassai, due pastori a tempo determinato per tre mesi. Le domande possono essere presentate da giovedì 5 a mercoledì 11 marzo. Informazioni al Cpi di Alghero.