Butterfly house: nuova stagione, sinergie e progetti

Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - Sono anni che si parla di creare un fronte unitario nel territorio, almeno, tra Alghero ed Olmedo. Un traguardo apparentemente vicino che, però, non è stato mai raggiunto appieno. La presentazione della nuova stagione della Butterfly house Sardegna pare abbia battezzato, finalmente, questa fruttuosa ed agognata sinergia. In nome dell’ambiente, con il Parco di Porto Conte come “padrino”, pare non più solo un “traguardo” lontano, ma un percorso praticabile quello di unire i due Comuni grazie all’Area di riserva terrestre con le associazioni ed operatori culturali locali e gli altri Enti preposti per creare iniziative utili a richiamare maggiore flussi turistici.In questo è essenziale, come accade già da tempo, il “cappello” della Grimaldi lines che, con l’assiduo impegno della responsabile commerciale per la Sardegna Elena Bilardi, ha inserito anche la Butterfly house Sardegna nell’offerta turistica del Territorio. Un fronte sempre più vasto ed unitario, reso ancora più palese dalle parole di Vittorio Cadau. «Olmedo dovrebbe far parte del Parco di Porto Conte». Non una boutade, ma un’idea che vede sempre più protagonista anche il Comune guidato da Toni Faedda rispetto alle strategie di promozione delle bellezze di quest’area della Sardegna.Proposta accolta subito dall’assessore all’Ambiente del Comune di Alghero Andrea Montis ed anche dallo stesso primo cittadino olmedese. «A prescindere da questo percorso, che ovviamente deve essere preso in esame dalle assisi preposte con anche l’assenso in primis dei cittadini, è chiaro che si vede definire quell’idea di creare una reale sinergia tra Alghero e Olmedo tema centrale che vede in prima linea anche il sindaco Mario Conoci con cui abbiamo già avviato delle iniziative comuni».Percorso virtuoso, ritenuto «indispensabile e virtuoso» anche dal presidente della Commissione comunale Ambiente Christian Mulas, che vede protagonisti i giovani di “Fridays for future”, ovvero gli “attivisti dell’ambiente” capitanati e presenti con Gioele Corveddu e che saranno parte attiva di diverse progettualità con a capo la Butterfly house Sardegna e gli Enti preposti. Insomma, la primavera e l'estate, grazie anche alle bellezze della struttura all’ingresso di Olmedo, appaiono già più belle.Nella foto: un momento dell'incontro