CoronaVirus: Solinas firma l´ordinanza regionale

CAGLIARI – Oggi (sabato), il presidente della Regione autonoma della Ssrdegna Christian Solinas ha emanato un’ordinanza per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione sanitaria già adottate nell’Isola in ottemperanza a quanto disposto a livello nazionale sull’emergenza CoronaVirus. In particolare, vengono potenziati i controlli sulle persone in arrivo nell’Isola e provenienti dai luoghi in cui siano state riscontrate positività al virus, sia all’estero, sia dalle altre regioni Italiane. La macchina dell’emergenza regionale è operativa e la situazione è costantemente monitorata. La Protezione civile regionale, dal 20 gennaio, ha partecipato a trentadue videoconferenze con le autorità nazionali ed operato in stretto raccordo con l’Unità di crisi e l’Assessorato regionale della Sanità emanando 187 bollettini.



Proprio oggi, in mattinata, allarme all'Ospedale Sirai ma, nel giro di un paio d'ore, si è accertato che il paziente soffre “solo” di una broncopolmonite. Intanto, l'Italia diventa la prima Nazione europea per numero di contagi. Sono sessantadue: quarantasei in Lombardia, dodici in Veneto, tre in Emilia ed uno in Piemonte.



E sono due i morti. Ieri, si è registrato il decesso di un 78enne veneto, a Vo' Euganeo. Oggi, è morta una 77enne lombarda, di Casalpusterlengo, che però soffriva anche di diverse altre patologie.