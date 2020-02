Red 0:25 CoronaVirus: rinviata Verona-Cagliari E´ stato deciso di rinviare anche le partite di serie A Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria e quella di serie B Ascoli-Cremonese. Non si giocherà neanche la sfida di Primavera 2 tra Cremonese e Brescia ed una novantina di sfide dei campionati dilettantistici. Nel volley, sospeso il girone C del campionato di serie B maschile ed i gitroni D ed E della B2 femminile







Commenti CAGLIARI – Il CoronaVirus ferma anche lo sport. E'stato deciso di fermare tre partite di serie A in programma domenica 24 febbraio: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari. Stop anche per Ascoli-Cremonese di B.Non si giocherà neanche la sfida di Primavera 2 tra Cremonese e Brescia ed una novantina di sfide dei campionati dilettantistici. Nel volley, sospeso il girone C del campionato di serie B maschile ed i gitroni D ed E della B2 femminile.