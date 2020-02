Red 19:07 Lavori di Abbanoa al Sacro Cuore e Latte Dolce Da domani, gli operai interverranno in Piazza Sacro Cuore e nelle vie Leonardo Da Vinci, Quasimodo, San Josemaria Escriva, Raffaello Sanzio e Cesare Pavese (tra Piazza Sacro Cuore e Via D´Annunzio)







SASSARI – Da domani, lunedì 24 febbraio, alcune vie del quartiere Sacro Cuore saranno interessate dai lavori di ripristino ad opera di Abbanoa. La società interverrà in Piazza Sacro Cuore e nelle vie Leonardo Da Vinci, Quasimodo, San Josemaria Escriva, Raffaello Sanzio e Cesare Pavese (tra Piazza Sacro Cuore e Via D'Annunzio).I lavori avverranno a traffico aperto, ma sono previsti divieti di sosta, come indicati dalla cartellonistica. Altri cantieri sono previsti nel quartiere di Latte Dolce, a partire da martedì 25 febbraio e fino a lunedì 2 marzo. Per questi, saranno necessarie modifiche alla viabilità.Sarà chiusa al traffico, con l'esclusione del traffico locale, Via Solari (tra Via Cilea e l'accesso al Liceo Scientifico "Marconi"; e tra quel punto e Via Bellini. Inoltre, è previsto il divieto di fermata, per consentire l'inversione del senso di marcia del traffico locale, nell'area parcheggio che si trova a monte del liceo.