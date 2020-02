A.B. 23:26 Il derby sardo dice Porto Torres Il Gsd Key estate si aggiudica la sfida contro la Dinamo lab Banco di Sardegna Sassari. Nonostante l’assenza di Filipski, i turritani espugnano il PalaSerradimigni per 64-72, nel match valido per il campionato di serie A Fipic di basket in carrozzina







Saranno un Mehiaoui stellare (28punti) ed un Giampietro Simula che risponde presente alla chiamata a trascinare il Gsd verso la vittoria. «E’ stata una partita molto dura – dichiara Simula, ex di turno con Dario Langiu – sia dal punto di vista fisico, che emotivo. L’infortunio di Filipski è stata una brutta tegola e abbiamo avuto un solo allenamento per prepararci a giocare senza di lui. Da inizio stagione, mi sono messo a totale disposizione della squadra, ci tenevo a farmi trovare pronto. Devo ringraziare i miei compagni, che mi hanno sostenuto davvero tanto. E’ il primo derby che vinco e sono davvero molto felice».



Partono forte i ragazzi del Key estate, con la Dinamo lab che accusa il colpo: il primo quarto si conclude 11-24. Anche nel secondo periodo gli ospiti hanno la meglio esi va negli spogliatoi sul 26–42. Ma i padroni di casa rientrano in campo decisi a vendere cara la pelle con gli ospiti che, d’altro canto, non mollano di un centimetro. Il match si fa duro, senza esclusione di colpi. Nonostante un gran recupero (22-11 il parziale nel quarto periodo), i padroni di casa non riescono a colmare il divario maturato negli altri quarti. Mena Perez (15punti) e compagni devono dunque capitolare di fronte ad un Key estate molto compatto, con il match che si chiude sul 64-72.



DINAMO LAB BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GSD KEY ESTATE PORTO TORRES 64–72:

DINAMO LAB BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raimondi 9, Spanu 5, Serio 2, Alghittu 2, Caiazzo 4, Gomez 19, Miceli 8, Mena Perez 15, Pedron, Gaias.

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Hadiazhar 19, Simula 9, Puggioni 4, Canu 4, Mehiaoui 28, Veloce, Falchi 4, Langiu.

PARZIALI: 11-24, 26-42, 42-61.



Risultati dell'11esima giornata:

Dinamo lab Banco di Sardegna Sassari-Gsd Key estate Porto Torres 64–72

Santa Lucia Roma–UnipolSai Briantea84 Cantù 59–63

Deco group Amicacci Giulianova–Special sport Bergamo Montello 82–43

Studio sport 3A Millennium–Santo Stefano Avis 67–75



