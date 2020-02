Red 8:17 Torna il Carnevale Bariese Dopo il grande successo di sabato, i gruppi allegorici sfileranno oggi pomeriggio a Bari Sardo con un ricco e divertente programma. Carri e maschere a piedi in gara per l’assegnazione dei premi







Martedì grasso, si parte da Via Cagliari, con la sfilata in maschera. Si prosegue verso Corso Vittorio Emanuele, per tornare in Via Cagliari. In corteo per il concorso che assegna il Trofeo Is Carristasa dove carri, gruppi ed anche maschere singole, possono sfilare per le vie del paese con i loro costumi più originali. Alle 17, spazio alla musica con la diretta radiofonica di “Radio Rama sound”, sul palco allestito in Via Cagliari, per la prima volta la presenza della storica radio locale che da anni fa scatenare i giovani e i meno giovani con i suoi travolgenti dj-set. I carri mascherati attraverseranno più volte le vie del centro. Come da regolamento, il corteo attraverserà la folla protetta dalle misure di sicurezza e, al termine della parata, saranno premiati i gruppi delle maschere partecipanti. Per i carri, il primo premio è 1200euro, il secondo mille, il terzo 800, il quarto 500 ed il quinto 300. Per quanto riguarda i gruppi a piedi, il migliore riceverà 250euro ed il secondo 150. La maschera più bella sarà premiata con 100euro.



«Partecipiamo numerosi al nostro Martedì grasso, il Carnevale Bariese per noi è sempre stato il momento dell’anno in cui le difficoltà si annullano – dichiarano i membri dell’Associazione Is Carristasa - tutti possiamo sentirci liberi di essere noi stessi, di ribaltare le regole e le imposizioni. Con questo spirito, la grande festa bariese vuole essere un periodo giocoso, in cui incitare la nostra allegria nelle strade e nelle piazze ed esortare le persone a mascherarsi. La possibilità di vivere anche se per pochi istanti, momenti di spensieratezza in compagnia, indossando dei vestiti colorati, può essere utile per la nostra vita di tutti i giorni». Il Carnevale Bariese è organizzata dall’Associazione “Is Carristasa”, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, artigianato e commercio della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Bari Sardo. Commenti BARI SARDO - Prosegue con grande successo il Carnevale Bariese, la 29esima edizione della festa che fa ballare, sognare e soprattutto, divertire. Tante le iniziative per grandi e piccini che dalle 16 di oggi (martedì), dopo il prologo di sabato, torneranno ad intrattenere il pubblico con la sfilata, la musica, le danze, i costumi, i racconti di allegria e la diretta radiofonica. Nove carri, sette gruppi, centinaia di maschere e frittelle distribuite per travolgere cuore e mente del pubblico con la sapiente conduzione, dell’Associazione Is Carristasa. Tutti sfileranno per le vie del paese con sottofondo musicale per mostrare il lavoro e l’inventiva dei maestri della carta pesta. Ad aprire il corteo il carro de Is Feralis ’70 e, a seguire, quello di Tortoli, vincitore del “Trofeo de Is Carristasa 2019”.Martedì grasso, si parte da Via Cagliari, con la sfilata in maschera. Si prosegue verso Corso Vittorio Emanuele, per tornare in Via Cagliari. In corteo per il concorso che assegna il Trofeo Is Carristasa dove carri, gruppi ed anche maschere singole, possono sfilare per le vie del paese con i loro costumi più originali. Alle 17, spazio alla musica con la diretta radiofonica di “Radio Rama sound”, sul palco allestito in Via Cagliari, per la prima volta la presenza della storica radio locale che da anni fa scatenare i giovani e i meno giovani con i suoi travolgenti dj-set. I carri mascherati attraverseranno più volte le vie del centro. Come da regolamento, il corteo attraverserà la folla protetta dalle misure di sicurezza e, al termine della parata, saranno premiati i gruppi delle maschere partecipanti. Per i carri, il primo premio è 1200euro, il secondo mille, il terzo 800, il quarto 500 ed il quinto 300. Per quanto riguarda i gruppi a piedi, il migliore riceverà 250euro ed il secondo 150. La maschera più bella sarà premiata con 100euro.«Partecipiamo numerosi al nostro Martedì grasso, il Carnevale Bariese per noi è sempre stato il momento dell’anno in cui le difficoltà si annullano – dichiarano i membri dell’Associazione Is Carristasa - tutti possiamo sentirci liberi di essere noi stessi, di ribaltare le regole e le imposizioni. Con questo spirito, la grande festa bariese vuole essere un periodo giocoso, in cui incitare la nostra allegria nelle strade e nelle piazze ed esortare le persone a mascherarsi. La possibilità di vivere anche se per pochi istanti, momenti di spensieratezza in compagnia, indossando dei vestiti colorati, può essere utile per la nostra vita di tutti i giorni». Il Carnevale Bariese è organizzata dall’Associazione “Is Carristasa”, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo, artigianato e commercio della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Bari Sardo.