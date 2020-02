Red 13:27 Primato di genere ad Oristano Daniela Masia nuova presidente delle Acli provinciali. E´ la prima donna in Sardegna a ricoprire il prestigioso incarico. L´elezione è avvenuta nel corso del 14esimo Congresso







Nelle Acli provinciali di Oristano ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente, mentre è stata per due volte consigliera nazionale dell’associazione e del Coordinamento donne nazionale, componente del direttivo con delega all’istruzione e alla cultura. Proprio ad Oristan, nel dicembre 2019, in qualità di dirigente delle Acli Sardegna (componente di presidenza con delega alla cultura), aveva svolto un ruolo di primo piano nell’organizzazione della 30esima edizione del concorso di poesia indetto dall’associazione, che ha goduto grande successo di pubblico anche grazie all’introduzione di tante interessanti novità come la maratona linguistica.



Nel suo intervento programmatico, la neopresidente ha sottolineato l’importanza della tutela dei bisogni delle famiglie, la necessità di attenzione verso l’istruzione e la formazione, la vigilanza contro la dispersione scolastica, causa di un impoverimento culturale e lavorativo. Quindi la necessità di politiche di genere e lotta contro ogni forma di violenza, discriminazione, ingiustizie ed emigrazione. Ad accompagnare Daniela Masia nel Direttivo per i prossimi anni saranno Giuliano Oliva (in qualità di vicepresidente e segretario amministrativo), Elisabetta Fenu (per il Servizio civile), Franceschino Onnis (con l’incarico di vicepresidente vicario e Vita cristiana), il presidente uscente Carlo Tortora (con il nuovo ruolo di segretario generale), Francesca Marras (per le tematiche di genere) e Maurizio Atzeni (per le relazioni con le associazioni di volontariato).



Nella foto: Daniela Masia Commenti ORISTANO - Il 14esimo Congresso delle Acli provinciali di Oristano si è chiuso con un primato assoluto su base regionale: l’elezione a presidente di Daniela Masia, prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico in Sardegna all’interno delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Laureata in filosofia con specializzazione in pratiche filosofiche, Masia è operatrice linguistica e culturale qualificata, esperta nella formazione e nella docenza di lingua e cultura sarda, nonché responsabile didattica per Istituto di studi e ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari.Nelle Acli provinciali di Oristano ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente, mentre è stata per due volte consigliera nazionale dell’associazione e del Coordinamento donne nazionale, componente del direttivo con delega all’istruzione e alla cultura. Proprio ad Oristan, nel dicembre 2019, in qualità di dirigente delle Acli Sardegna (componente di presidenza con delega alla cultura), aveva svolto un ruolo di primo piano nell’organizzazione della 30esima edizione del concorso di poesia indetto dall’associazione, che ha goduto grande successo di pubblico anche grazie all’introduzione di tante interessanti novità come la maratona linguistica.Nel suo intervento programmatico, la neopresidente ha sottolineato l’importanza della tutela dei bisogni delle famiglie, la necessità di attenzione verso l’istruzione e la formazione, la vigilanza contro la dispersione scolastica, causa di un impoverimento culturale e lavorativo. Quindi la necessità di politiche di genere e lotta contro ogni forma di violenza, discriminazione, ingiustizie ed emigrazione. Ad accompagnare Daniela Masia nel Direttivo per i prossimi anni saranno Giuliano Oliva (in qualità di vicepresidente e segretario amministrativo), Elisabetta Fenu (per il Servizio civile), Franceschino Onnis (con l’incarico di vicepresidente vicario e Vita cristiana), il presidente uscente Carlo Tortora (con il nuovo ruolo di segretario generale), Francesca Marras (per le tematiche di genere) e Maurizio Atzeni (per le relazioni con le associazioni di volontariato).Nella foto: Daniela Masia