Basket: esordio nei play-off per la Mercede

Coach Manuela Monticelli deve fare ancora a meno dell'infortunata Tijana Mitreva. Convocate Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozobashiovska, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Chiara Obinu, Marta Solinas, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda. Commenti ALGHERO - La Mercede si tuffa nei play-off. Nel tardo pomeriggio di oggi (sabato), alle 17, per gara 1 dei quarti di finale del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese ospiterà il Su Planu sul parquet del PalaCorbia.Le due squadre si sono affrontate in tre occasioni, con due vittorie biancoblu, l'ultima sette giorni fa, 62-58. Nella regular season, è stato seguito il fattore campo: per la prima giornata d'andata, 90-74 ad Alghero (il 5 ottobre), per il giro di boa nel Cagliaritano (85-81, dopo due tempi supplementari, il 24 novembre).Coach Manuela Monticelli deve fare ancora a meno dell'infortunata Tijana Mitreva. Convocate Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozobashiovska, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Chiara Obinu, Marta Solinas, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda.