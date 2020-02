Cor 12:08 La Segada: cent´anni per signora Martina Festa di compleanno speciale nell´agro della città di Alghero. La signora Martina Zinchiri ha festeggiato i 100 anni. Le congratulazioni del sindaco alla famiglia



Commenti ALGHERO - La signora Martina Zinchiri ha festeggiato i 100 anni. Il Sindaco Mario Conoci gli ha fatto gli auguri ieri pomeriggio, nella sala allestita dai residenti per una bella festa che ha raccolto tantissimi amici e parenti della signora Martina. Ad augurare buon compleanno c'erano i suoi tre fratelli ultranovantenni, i suoi sette figli e tanti nipoti e pronipoti. Alla festa non è mancato il buon compleanno del Comitato di Borgata, che ha voluto omaggiare la centenaria.