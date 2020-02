video Cor 20:41 Immagini del Carnevale di Alghero



Musica e festa per la tradizionale sfilata di carnevale nella città di Alghero. Ragazzinscena 2020 non delude le aspettative. Migliaia di persone in maschera tra le vie della Riviera del corallo. Tutte le immagini sul Quotidiano di Alghero