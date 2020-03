Cor 16:25 Mareggiate e burrasca nel nord Sardegna Avviso di condizioni meteo avverse dalle ore 9 di lunedì fino alle 23 di martedì 3 marzo. Vento e mareggiate sulle coste settentrionali. Attesi rovesci temporaleschi







Intensificazione fino a burrasca sulle coste della Gallura dalla serata di domani e anche al resto delle coste settentrionali nella giornata di martedì 3 marzo. Saranno inoltre possibili delle mareggiate sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola a partire sempre dalla serata di lunedì.



Dalla sede centrale della Protezione civile regionale si chiede la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un

motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo. Prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.



Nella foto: una mareggia sulla città di Alghero Commenti ALGHERO - Piogge con temporali sparsi e forti venti. Dalla Riviera del Corallo fino alla Costa Smeralda. Dalla mattina di lunedì sulla Sardegna si prevedono venti forti da sud-ovest a partire dalle coste nord occidentali. Successiva estensione al resto del territorio regionale con rotazione graduale, nel corso della giornata, a nord-ovest.Intensificazione fino a burrasca sulle coste della Gallura dalla serata di domani e anche al resto delle coste settentrionali nella giornata di martedì 3 marzo. Saranno inoltre possibili delle mareggiate sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola a partire sempre dalla serata di lunedì.Dalla sede centrale della Protezione civile regionale si chiede la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di unmotoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo. Prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.Nella foto: una mareggia sulla città di Alghero