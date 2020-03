Red 13:26 A Sennori, il Teatro al femminile Venerdì sera, all´Auditorium “Antonio Pazzola”, nel Centro culturale di Via Farina 32, andrà in scena la commedia “Le italiane”, per celebrare la Giornata internazionale della donna







SENNORI - Quattordici donne sul palcoscenico per una commedia esilarante, tutta al femminile. È uno degli appuntamenti scelti dall'Amministrazione comunale di Sennori per celebrare la Giornata internazionale della donna. Lo spettacolo teatrale, a cura dell'associazione culturale "Materia Grigia", andrà in scena venerdì 6 marzo alle ore 20.30 all'Auditorium "Antonio Pazzola" nel Centro culturale di Via Farina 32.«La vita delle donne è un tema che sta molto a cuore a quest'Amministrazione comunale, e quest'anno abbiamo scelto di sostenere diverse iniziative che ruotano attorno alle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna, e ci piace fare questo anche in date che non siano, appunto, l'8 marzo. Perché i riflettori sulle problematiche femminili e in particolare sulle violenze fisiche e psicologiche che troppe donne sono costrette a subire, devono restare sempre accesi, e non solo un giorno all'anno», spiega l'assessore comunale alla Cultura Elena Cornalis.Con "Le italiane", è stato scelto un approccio ironico, ma non per questo poco serio, per mettere in risalto le contraddizioni della società moderna verso il mondo femminile. E' uno spettacolo divertente, che usa lo stratagemma dell'ironia per mettere in scena un argomento ed una trama complessi, impietosi e crudeli. Dirette dal regista Stefano Cossu, saliranno sul palco quattordici attrici: Vanessa Fara, loie Scarduzio, Piera Tirotto, Anna Argenziano, Alessandra Marzano, Maria Grazia Succu, Bianca Maria Lai, Valentina Figoni, Barbara Serdino, Lorella Pepe, Antonella Maccioccu, Lilli Mossa, Aurelia Ligas ed Isabella Oggiano. I residenti a Sennori potranno usufruire di biglietti a prezzo agevolato.