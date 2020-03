Red 8:16 Uniss: Elsa Fornero a Sassari Partirà venerdì la rassegna “Perché temiamo la scienza? Ciclo di incontri sul ruolo dei ricercatori tra informazione e comunicazione politica organizzata dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari. Il primo ospite sarò l´ex ministro del Lavoro







Nella foto: Elsa Fornero Commenti SASSARI - Partirà venerdì 6 marzo la rassegna “Perché temiamo la scienza? Ciclo di incontri sul ruolo dei ricercatori tra informazione e comunicazione politica” organizzata dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari. Nel primo evento, dedicato all’economia, in programma nell’aula magna dell’Uniss, alle 18, interverranno Michele Boldrin (Washington University in St. Louis), l’ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero (Università degli studi di Torino) e Francesco Lippi (Università Luiss Guido Carli).Questo appuntamento intende stimolare la discussione sulla funzione della ricerca scientifica e dei ricercatori nella società, favorire il confronto sul ruolo degli studiosi come divulgatori e consiglieri, tanto nel dibattito pubblico non accademico quanto all'interno dell’informazione convenzionale e digitale, nella duplice veste di esperti-testimoni o di produttori diretti di informazione.Tra informazione, comunicazione e politica, è quanto mai opportuno che le figure dei ricercatori si districhino nelle maglie di eventuali conflitti di scienza e coscienza, tra giudizi di fatto e di valore. L’incontro è coordinato dai docenti Bianca Biagi e Marco Vannini e rientra tra le iniziative collegate al programma di sviluppo 2018-2022–Dipartimento di eccellenza.Nella foto: Elsa Fornero