Ryanair, raffica di cancellazioni su Cagliari e Alghero

ALGHERO - I tagli più pesanti riguarderebbero il Cagliari-Bologna e l'Alghero-Bologna. Ma su tutto il network Ryanair le cancellazioni arrivano a toccare il 25% dei collegamenti. In forse decine di voli tra il 17 marzo ed il 9 aprile, con pesanti ripercussioni sul traffico aereo nell'isola e disagi all'orizzonte per i passeggeri.

I motivi della cancellazione dei collegamenti sarebbero da ricercare nei drastici cali di prenotazione conseguenti all'allerta sul Coronavirus. Così la compagnia irlandese avrebbe attuato una ricognizione di network ad iniziare dai voli oltre i 15 giorni dalla partenza (per evitare di pagare sanzioni). Tanto che in queste ore sarebbero centinaia le mail che annunciano la cancellazione delle tratte anche dai due aeroporti sardi di Cagliari e Alghero (le alternative rimangono il rimborso del volo o la modifica della data senza costo supplementare a parità di tariffa). Risulta così impossibile viaggiare dal Riviera del corallo con destinazione Bologna dopo il 27 marzo e fino al 9 aprile, così come l'Alghero-Pisa tra il 25 marzo ed il 10 aprile potrebbe assicurare soltanto un collegamento (venerdì 2 aprile).

Non va meglio ai passeggeri prenotati da Cagliari: cancellati i collegamenti su Bologna dal 17 al 28 marzo col volo a singhiozzo fino al 9 aprile (garantiti, per ora, soltanto i voli del 2, 5 e 6 aprile). Rimane per tutti il condizionale d'obbligo, essendo la situazione in quotidiana evoluzione: così non rimane che verificare quotidianamente lo stato dei voli ed eventualmente attendere l'ufficialità del collegamento direttamente dalla compagnia aerea.