Alghero: 69enne trovata morta in casa

ALGHERO - Tragedia ad Alghero, dove questa mattina (mercoledì) è stato rinvenuto, privo di vita, il corpo di una donna di 69 anni. La scoperta all'interno della propria abitazione di via XX Settembre, ad opera dei soccorritori. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, che nulla hanno potuto, se non constatarne il decesso, i Vigili del fuoco e la volante del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe deceduta per cause naturali.