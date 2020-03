Cor 10:45 «Aprite subito la terapia intensiva di Alghero» Scuole e università chiuse fino al 15 marzo

CoronaVirus: più di 100 i sardi in quarantena Lo chiede con estrema fermezza l´Opposizione consiliare di Alghero: data la situazione prodotta in Italia dalla diffusione del virus e viste le indicazioni del governo di aumentare i posti di terapia intensiva e sub intensiva oggi la decisione non è assolutamente rimandabile







Da questo punto di vista la situazione della sanità algherese è al limite dell'assurdo: il reparto è nuovo di zecca e realizzato con macchinari all'avanguardia per i quali sono stati spesi 1milione e 200 mila euro di soldi pubblici, ma ancora chiuso e sigillato. Oggi, però, l'apertura non può proprio essere più posticipata, in modo che sia garantito un adeguato flusso di pazienti che necessitano di cure intensive e che già allo stato attuale non trovano (e non troveranno...) posto all’ospedale di Sassari.



