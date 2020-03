A.B. 9:13 Aci sport Sardegna: 29 gare, 6 specialità Ventinove gare, sei specialità, oltre duecento conduttori coinvolti: sono questi i numeri del Campionato 2020. Un formato innovativo per il motorsport isolano, ideato dal nuovo fiduciario regionale Giuseppe Pirisinu







Il Campionato Aci sport Sardegna sarà anche l’occasione per unire gli appassionati delle auto storiche, in ogni declinazione. Non solo con classifiche dedicate in slalom e salite, ma con la creazione di due inedite serie regionali. Il Campionato rally storici Delegazione Sardegna darà modo ai piloti isolani di confrontarsi con la terra del quinto Rally dei nuraghi e del vermentino historicu, ma soprattutto di sfidare i migliori interpreti della specialità nel terzo Rally storico internazionale Costa Smeralda, valido per il Campionato italiano Rally auto storiche. Confronti di livello nazionale anche per il Campionato Regolarità Sardegna, con la 16esima Baia delle Ninfe valida per il Campionato italiano Regolarità auto storiche e la terza Regolarità storica Costa Smeralda, atto conclusivo del Campionato italiano Regolarità a media. Commenti ALGHERO – Ventinove gare, sei specialità, oltre duecento conduttori coinvolti: sono questi i numeri del nuovo Campionato Aci Sport Sardegna 2020. Un formato innovativo per il motorsport isolano, ideato dal nuovo fiduciario regionale Giuseppe Pirisinu, incaricato dal presidente del Comitato regionale degli Automobile club sardi Riccardo Montixi, con l'obiettivo di unire e far crescere sotto un’unica egida tutte le manifestazioni motoristiche dell’Isola. La stagione inaugurale del Campionato partirà quindi con la prima gara a calendario per il Campionato Rally Delegazione Sardegna: il 18esimo Rally dei nuraghi e del vermentino, unico evento sterrato a calendario, a cui seguiranno nel corso della stagione altri tre appuntamenti tra Parco Geominerario, Terra sarda e Shardana.Seconda serie a partire sarà il “Campionato regionale Aci sport Sardegna slalom #correreperunrespiro”, che sarà il nuovo contenitore per la collaudata formula creata dal Comitato organizzatori slalom Sardegna, in collaborazione con la Fondazione ricerca fibrosi cistica onlus, che da diversi anni vede un crescente numero di partecipanti. Dopo un 2019 di successo quindi, è grande l’attesa anche per il 2020 da parte degli specialisti delle birillate. Novità assoluta sarà invece il Campionato sardo Velocità Montagna, che potrà vantare un importante trittico di gare tra Alghero Scala Piccada, San Gregorio Burcei ed Iglesias Sant’Angelo: tre manifestazioni uniche nel loro genere per tradizione e comprovato valore tecnico. Spazio anche ai kart, con la Delegazione che si farà promotrice locale del Campionato regionale Aci karting direttamente indetto dalla Federazione nazionale e che vedrà il via domenica 29 marzo con il primo di sei round.Il Campionato Aci sport Sardegna sarà anche l’occasione per unire gli appassionati delle auto storiche, in ogni declinazione. Non solo con classifiche dedicate in slalom e salite, ma con la creazione di due inedite serie regionali. Il Campionato rally storici Delegazione Sardegna darà modo ai piloti isolani di confrontarsi con la terra del quinto Rally dei nuraghi e del vermentino historicu, ma soprattutto di sfidare i migliori interpreti della specialità nel terzo Rally storico internazionale Costa Smeralda, valido per il Campionato italiano Rally auto storiche. Confronti di livello nazionale anche per il Campionato Regolarità Sardegna, con la 16esima Baia delle Ninfe valida per il Campionato italiano Regolarità auto storiche e la terza Regolarità storica Costa Smeralda, atto conclusivo del Campionato italiano Regolarità a media.