Coppa Davis: Italia-Corea del Sud 1-0 Fabio Fognini batte Duck-hee Lee 60-, 6-3 in 64´ e porta il primo punto per gli azzurri nel match in corso di svolgimento, a porte chiuse, sui campi del Tc Cagliari. Subito dopo è arrivata la pioggia. Il secondo match, prenderà il via tra pochi minuti







Sul centrale dell'impianto di Monte Urpinu, l'italiano è partito forte contro un avversario decisamente non a proprio agio sul rosso. Otto i giochi consecutivi centrati dal numero 1 azzurro nei primi 40' di gioco. Unico momento difficile quando ha dovuto cancellare tre palle break nel terzo game del primo set.



Poi, un buon momento dell'asiatico, che ha ristabilito la parità sul 2-2. Da qui, l'esperto tennista di Arma di Taggia ha ripreso in mano le redini del match: break a zero, subito 40-0 sul suo servizio per il 4-2. Lee, primo tennista audioleso a vincere un match nel circuito maggiore, ha tenuto il servizio nel settimo game. Fognini non ha concesso punti nall'avversario sul proprio servizio e, dopo aver spedito in rete il primo match point conquistato, ha incassato allo stesso modo il secondo, firmando il primo punto azzurro.



