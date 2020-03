Cor 17:46 Droga e cellulare ai detenuti: arrestato poliziotto Nei guai un Assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Sassari. Provvidenziale l´attività investigativa della Polizia penitenziaria di Sassari e Alghero







Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Porcheddu della Procura della Repubblica di Sassari, sono partite dal sequestro di un telefono cellulare, rinvenuto il 31 dicembre 2018 durante una perquisizione straordinaria nell’istituto sardo. Da quel momento è stata avviata un’attività investigativa anche di natura tecnica, di particolare complessità, condotta dagli stessi colleghi della Polizia penitenziaria di Sassari e Alghero, che ha permesso di fare luce sulle modalità e sul canale utilizzato per l’introduzione del telefono.



