Cor 19:10 Sardegna isolata, continuità avviato l´iter Ancora impossibile prenotare i voli da e per gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia dopo il 16 aprile. Oggi l´annuncio della Regione: avviato l´iter per garantire la continuità. Pubblicato il bando d'urgenza su Olbia







«Il quadro dei collegamenti aerei fra la Sardegna e il resto d’Italia ha necessità di stabilità ed efficienza - ha affermato l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde (nella foto) - e l’iter appena avviato rappresenta un passo in avanti verso un percorso che deve garantire ai sardi il diritto alla mobilità e dare soprattutto un'iniezione positiva alla nostra economia, alle imprese e in particolare al settore turistico», ha concluso invece l’assessore Todde.

Ora i vettori interessati allo scalo di Olbia hanno 7 giorni di tempo per fare la propria offerta, poi le rotte verso Roma Fiumicino e Milano Linate saranno assegnate secondo quanto previsto nell'ultimo decreto di proroga della continuità in scadenza il 16 aprile. La Regione ha anche già invitato a sottoscrivere la proroga per i collegamenti da e per gli aeroporti di Alghero e Cagliari al vettore che attualmente ne garantisce il collegamento» conclude la nota della regione.