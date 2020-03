video A.B. 9:53 Dinamo, Pozzecco: la chiave è la difesa Dopo il turno di sospensione del campionato Lba dello scorso fine settimana, il Banco di Sardegna Sassari si prepara a tornare in campo. Per gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco, l’impegno è fissato per questa sera (sabato), alle 20.30, con la Virtus Roma, al PalaEur







«In questo momento, come non mai dobbiamo essere focalizzati sui noi stessi, pronti a giocare la nostra partita soprattutto in difesa - commenta Pozzecco - Abbiamo grande rispetto di Roma su ciò che sta facendo e farà, ma dobbiamo guardare a quello che dovremo fare noi, prepariamo la partita con la solita attenzione consapevoli che dobbiamo giocare una difesa tosta fin dalla palla a due, mercoledì con Burgos abbiamo difeso nel modo giusto solo nel secondo tempo».



Nella sfida di coppa si è pagato un approccio forse troppo morbido, ma la difesa vi ha permesso di rientrare in partita.

«Ci sono dei momenti che sono ciclici: prima partivamo con la consapevolezza che alla fine le partite le vincevamo mentre adesso partiamo troppo blandi condizionando la gara in avvio senza riuscire a trovare il ritmo che ci accompagnava prima. È su questo che dobbiamo lavorare».



Qual è la chiave per fare lo step in avanti?

«Non ho dubbi che la direzione sia quella giusta, ma dobbiamo partire dalla difesa, mercoledì abbiamo fatto 81punti che è nelle nostre caratteristiche, ma non dobbiamo concedere all’altra squadra di farne 86. La chiave per vincere è la difesa, ma soprattutto è essenziale per giocare la nostra pallacanestro. Noi difendiamo, perché pensiamo sia giusto difendere in un determinato modo, non solo per vincere la singola partita. Parte tutto da qui ed è su questo che dobbiamo concentrarci».



Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco Commenti SASSARI - Dopo il turno di sospensione del campionato Lba dello scorso fine settimana, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si prepara a tornare in campo. Per gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco, l’impegno è fissato per questa sera (sabato), alle 20.30, con la Virtus Roma, al PalaEur. La compagine capitolina ha cambiato molto rispetto alla sfida di andata, salutando l’ex biancoblu Jerome Dyson (volato alla Fortitudo), inserendo Corey Webster, l’ex Pesaro Jaylen Barford e l’ex Dinamo James White.«In questo momento, come non mai dobbiamo essere focalizzati sui noi stessi, pronti a giocare la nostra partita soprattutto in difesa - commenta Pozzecco - Abbiamo grande rispetto di Roma su ciò che sta facendo e farà, ma dobbiamo guardare a quello che dovremo fare noi, prepariamo la partita con la solita attenzione consapevoli che dobbiamo giocare una difesa tosta fin dalla palla a due, mercoledì con Burgos abbiamo difeso nel modo giusto solo nel secondo tempo».«Ci sono dei momenti che sono ciclici: prima partivamo con la consapevolezza che alla fine le partite le vincevamo mentre adesso partiamo troppo blandi condizionando la gara in avvio senza riuscire a trovare il ritmo che ci accompagnava prima. È su questo che dobbiamo lavorare».«Non ho dubbi che la direzione sia quella giusta, ma dobbiamo partire dalla difesa, mercoledì abbiamo fatto 81punti che è nelle nostre caratteristiche, ma non dobbiamo concedere all’altra squadra di farne 86. La chiave per vincere è la difesa, ma soprattutto è essenziale per giocare la nostra pallacanestro. Noi difendiamo, perché pensiamo sia giusto difendere in un determinato modo, non solo per vincere la singola partita. Parte tutto da qui ed è su questo che dobbiamo concentrarci».Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco Guarda e condividi il video su Alguer.tv