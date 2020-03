video Cor 11:43 A Porto Ferro una bomba francese



Chiuso precauzionalmente da questa mattina l´ingresso principale alla spiaggia di Porto Ferro in attesa dell´arrivo degli Artificieri. Ritrovato un ordigno bellico di fabbricazione francese: si tratterebbe di un "proietto" utilizzato per le esercitazioni militari in Corsica. Secondo alcune indiscrezioni un sub lo avrebbe rinvenuto in mare e trasportato sulla strada. Sul posto presidiano l'intera zona i Barracelli di Sassari. Le immagini Commenti