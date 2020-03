Cor 16:30 Allarme coronavirus, FdI contro le opposizioni Fratelli d´Italia alimenta la polemica, Circolo Azione Alghero: «locali e posti letto dedicati contro il coronavirus. Sinistra irresponsabile e opportunista»







«Per ogni cittadino oggi la priorità è affrontare questa fase delicata con senso di unità e di responsabilità, senza strumentalizzazioni, ricordandoci tutti di seguire i 10 consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e di prestare attenzione ad esempio ad evitare il sovraffollamento nelle sale d'attesa, nei locali pubblici e privati e i contatti ravvicinati, per la tutela della salute della comunità. La Regione Sardegna e l'Ats hanno inserito tutti i posti letto del Presidio Ospedaliero di Alghero all'interno del Piano di Emergenza Coronavirus, compresi quelli di Terapia Intensiva. Ciò che resta da risolvere è la carenza di personale medico e sanitario, accentuato dal grande sforzo di questi giorni» concludono dal Circolo Fratelli d'Italia "Azione Alghero". Commenti ALGHERO - «Bruno e i suoi compagni smettano di dividere ancora una volta, di generare panico, di rivendicare iniziative d'altri, di stare dalla parte sbagliata, e inizino invece a supportare le autorità sanitarie, che stanno svolgendo tutte le azioni necessarie». Così Di Gangi e compagni ribattono alla ferma richiesta delle opposizioni d'immediata apertura della terapia intensiva presso l'ospedale Civile di Alghero per fronteggiare il coronavirus [ LEGGI ].«Tutti noi abbiamo sempre portato avanti la battaglia per attivare finalmente il servizio nel reparto completato già da anni e mai aperto. Questa battaglia l'abbiamo portata avanti anche soli e continueremo a portarla avanti fino al giorno dell'attivazione della Terapia Intensiva. Lo abbiamo fatto ieri, quando eravamo in minoranza, e lo facciamo oggi che guidiamo la città. Che la sinistra lo chieda solo oggi che è all'opposizione la qualifica per quello che è: un gruppo di politicanti irresponsabili e opportunisti, pronti a speculare su qualsiasi tragedia. Più interessati alla visibilità che alla ricerca di soluzioni concrete per gli algheresi».«Per ogni cittadino oggi la priorità è affrontare questa fase delicata con senso di unità e di responsabilità, senza strumentalizzazioni, ricordandoci tutti di seguire i 10 consigli dell'Istituto Superiore di Sanità e di prestare attenzione ad esempio ad evitare il sovraffollamento nelle sale d'attesa, nei locali pubblici e privati e i contatti ravvicinati, per la tutela della salute della comunità. La Regione Sardegna e l'hanno inserito tutti i posti letto del Presidio Ospedaliero di Alghero all'interno del Piano di Emergenza Coronavirus, compresi quelli di Terapia Intensiva. Ciò che resta da risolvere è la carenza di personale medico e sanitario, accentuato dal grande sforzo di questi giorni» concludono dal Circolo Fratelli d'Italia "Azione Alghero".