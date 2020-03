Cor 18:52 Sale a 12 il numero dei contagiati in Sardegna Si registrano quattro nuovi casi di contagio da coronavirus accertati dall’Unità di crisi regionale. Intanto tutti gli ospedali attuano severe misure di prevenzione a garanzia della tutela dei cittadini e degli operatori sanitari, tecnici e amministrativi







ultima modifica ore 19.25 Commenti CAGLIARI - Sale a dodici il bilancio dei contagiati in Sardegna: gli ultimi quattro casi, accertati dall'Unità di crisi regionale nella giornata odierna (sabato) e confermati dai tamponi in attesa dell'Istituto Superiore di Sanità, sono tre cagliaritani e una persona di Sardara. In uno dei casi il paziente, di rientro da un viaggio, si è messo tempestivamente in isolamento volontario al proprio domicilio senza entrare in contatto con nessuno. In altri due casi il contagio è avvenuto per contatto con uno dei pazienti risultati positivi in Sardegna e per contatto con un parente in soggiorno nell’isola, proveniente da altra Regione. Un quarto è invece in arrivo dalla Lombardia ed attualmente risulta ricoverato non in gravi condizioni. Si sommano alla dottoressa di Iglesias, ora ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari, ed alle due persone a Quartu