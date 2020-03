Cor 20:05 Iglesias e Quartu, nuovi contagi in Sardegna Tre nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati riscontrati in una donna ad Iglesias e due cittadini di Quartu Sant'Elena. L´unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare i pazienti e le persone con le quali sono entrati in contatto. La conferma arriva dalla Regione







L'unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare tutti e tre i pazienti e le persone con le quali sono entrate in contatto. I medici stanno valutando anche la sede più opportuna nella quale prestare le cure ai nuovi contagiati. Commenti IGLESIAS - Sesto, settimo e ottavo contagio in Sardegna confermato dalla Regione Sardegna. Si tratta di una 49enne di Iglesias, in servizio in un ospedale di Cagliari e di due cittadini di Quartu Sant'Elena.Tutti risultati positivi al Covid 19, il cosiddetto coronavirus. La donna di Iglesias sarebbe rientrata circa dieci giorni fa dalla zona di Bergamo ma al suo arrivo in Sardegna sono sopraggiunti sintomi influenzali che, col passare dei giorni, non si sono attenuati.L'unità di crisi ha provveduto tempestivamente a isolare tutti e tre i pazienti e le persone con le quali sono entrate in contatto. I medici stanno valutando anche la sede più opportuna nella quale prestare le cure ai nuovi contagiati.