Cor 20:20 Coronavirus, Deiana ad Abbanoa: stop slacci Coronavirus, la deputata Pentastellata di Alghero Paola Deiana scrive ad Abbanoa: «Chiedo lo stop dei distacchi idrici fino al termine emergenza». «Come MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre sostenuto che su un bene come l’acqua non si potesse consentire alcuna speculazione»



Commenti ALGHERO - «In questo momento di emergenza dettata dalla diffusione del Coronavirus in Italia, rispettare le norme igienico-sanitarie è di fondamentale importanza per la salute di tutti. Per questo con le colleghe Federica Daga (prima firmataria della proposta di legge sull’acqua pubblica) e Ilaria Fontana (vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera) ci siamo attivate scrivendo ad alcuni gestori dei servizi idrici per chiedere loro di congelare i distacchi della fornitura dell’acqua programmati per qualsiasi motivazione e per tutti i tipi di utenze. Una richiesta che estenderemo presto ai gestori di tutti i territori, fino al termine dell'emergenza che sta vivendo il Paese intero. È una misura di buon senso che mira ad assicurare a tutti i cittadini, senza discriminazioni, l’accesso a un bene primario come l’acqua, che in questa fase è ancora più prezioso per mantenere standard igienici sufficienti a garantire l’incolumità pubblica». Sono queste le parole della capogruppo del Movimento 5 stelle in Commissione ambiente Paola Deiana.