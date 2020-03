Cor 15:07 Covid-19: chiusi cinema, teatri, musei Lo dispone il nuovo decreto governativo per prevenire e fronteggiare il diffondersi del coronavirus in Italia. Dario Franceschini chiede la programmazione di cultura nelle tv



«Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura può arrivare nelle case» dice il Ministro della Cultura Dario Franceschini che chiede alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti.