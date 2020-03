Cor 15:42 Alghero: bonifiche anti-virus in comune Si inizia subito con le operazioni di sanificazione degli ambienti comunali, uffici, front office, sedi aperte al pubblico. Circa 9.000 mq che saranno interessati da martedì dagli interventi a cura di un’azienda specializzata







Pronta l’ordinanza che prevede la calendarizzazione delle operazioni in tutte le strutture comunali. «Una situazione di emergenza che va affrontata da tutti noi con responsabilità, con sacrificio e con l’adozione di comportamenti di buon senso – ripete il Sindaco Mario Conoci – e se ciascuno di noi farà il proprio dovere supereremo questo momento». Commenti ALGHERO - Cresce l'allerta anche in Riviera del corallo, con l'Amministrazione comunale che segue scrupolosamente tutte le direttive emanate per il contenimento del coronavirus [ ASCOLTA L'INTERVISTA COL SINDACO MARIO CONOCI ].Si inizia subito con le operazioni di sanificazione degli ambienti comunali, uffici, front office, sedi aperte al pubblico. Circa 9.000 mq che saranno interessati da martedì dagli interventi a cura di un’azienda specializzata. Si comincia dalla sede di Sant’Anna che domani sarà chiusa al pubblico.Pronta l’ordinanza che prevede la calendarizzazione delle operazioni in tutte le strutture comunali. «Una situazione di emergenza che va affrontata da tutti noi con responsabilità, con sacrificio e con l’adozione di comportamenti di buon senso – ripete il Sindaco Mario Conoci – e se ciascuno di noi farà il proprio dovere supereremo questo momento».