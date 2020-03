Red 16:06 CoronaVirus, Sassari: nuova ordinanza sindacale Oggi, il sindaco Nanni Campus ha firmato un nuovo documento per sospendere le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di ogni natura, le attività di pub, scuole di ballo, sale gioco, sale slot e video lottery, bingo, discoteche e locali assimilati. Regolamentazione per sport, bar e ristoranti







Questa la parte della nuova ordinanza emessa oggi (lunedì) dal sindaco di Sassari Nanni Campus, che riguarda le attività di prevenzione in attività di ritrovo di qualsiasi natura. A queste, si aggiungono anche le prescrizioni per quanto riguarda lo sport e i riti sacri. «Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E' pertanto vietato – si legge nel documento, lo svolgimento di attività sportive, anche a scopo amatoriale-ricreativo, che comportino l'impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i partecipanti». In materia di riti sacri, «i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni; l'accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti»



Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, diversi da quelli precedentemente regolamentati, viene raccomandato «di garantire I'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l'esercente dovrà collocare, sia all'ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli, dispositivi erogatori di sanificatore da mettere a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi, personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli». Infine, «a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari», conclude Campus.



Nella foto: il sindaco Nanni Campus Commenti SASSARI - «Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e quelli realizzati dagli artisti di ,strada. svolti in ogni luogo sia pubblico che privato; sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale slot e video lottery, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, gli intrattenimenti nei pubblici esercizi (bar e ristoranti) e all'interno dei circoli privati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è consentito con I'obbligo, a carico del gestore di fare rispettare, anche attraverso I'adozione di efficaci misure di contingentamento degli ingressi nei suddetti locali, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; Tali disposizioni valgono altresì per tutte le attività svolte all'interno di circoli e locali privati».Questa la parte della nuova ordinanza emessa oggi (lunedì) dal sindaco di Sassari Nanni Campus, che riguarda le attività di prevenzione in attività di ritrovo di qualsiasi natura. A queste, si aggiungono anche le prescrizioni per quanto riguarda lo sport e i riti sacri. «Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. E' pertanto vietato – si legge nel documento, lo svolgimento di attività sportive, anche a scopo amatoriale-ricreativo, che comportino l'impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra i partecipanti». In materia di riti sacri, «i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni; l'accompagnamento dei defunti nella cappella cimiteriale, nella camera mortuaria e nella sala del commiato sarà consentito soltanto ai parenti più stretti»Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, diversi da quelli precedentemente regolamentati, viene raccomandato «di garantire I'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l'esercente dovrà collocare, sia all'ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli, dispositivi erogatori di sanificatore da mettere a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi, personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli». Infine, «a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari», conclude Campus.Nella foto: il sindaco Nanni Campus