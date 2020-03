Cor 16:15 Alghero: prevenzione e controlli in bar e negozi Controlli mirati sul rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione del coronavirus anche in Riviera del corallo. Agenti di Polizia locale pronti alla vigilanza in città







Parallelamente, anche i titolari di attività commerciali, bar e ristoranti sono tenuti ad osservare e far osservare le prescrizioni. In mattinata il Sindaco ha interloquito con le forze dell'ordine per un confronto sulle attività. Pronta anche a brevissimo una campagna di informazione e comunicazione istituzionale con il decalogo delle regole da osservare.