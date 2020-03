Cor 15:42 Fuga dal nord, più di 10mila auto-denunce La paura del coronovarus riempie le seconde case in Sardegna: dati simili ai periodi estivi. Se a questi poi si aggiungono tutti quelli che ancora, per necessità o volontà, non hanno ritenuto di doversi denunciare, il dato potrebbe facilmente raddoppiare



Commenti CAGLIARI - La paura del coronovarus riempie le seconde case in Sardegna. Il dato presunto dai picchi eponenziali di vendite di carburante in zone normalmente deserte e le navi affollate, è ormai confermato dalle autodenunce. Alla giornata odierna superano infatti le 10mila: tutte persone arrivate dal Nord e registratesi sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Sardegna per monitorare e controllare i flussi. Se a questi poi si aggiungono tutti quelli che ancora, per necessità o volontà, non hanno ritenuto di doversi denunciare, il dato potrebbe facilmente raddoppiare.