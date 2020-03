Red 17:02 Ilbono: trovato fucile clandestino I Carabinieri delle Stazioni di Ilbono e di Lanusei, nel corso dei servizi di prevenzione, hanno rinvenuto in località Ruinas, in un sacco di juta, in buono stato di conservazione ed efficiente, un fucile calibro 12 con matricola abrasa



ILBONO - I Carabinieri delle Stazioni di Ilbono e di Lanusei, nel corso dei servizi di prevenzione, hanno rinvenuto in località Ruinas, in un sacco di juta, in buono stato di conservazione ed efficiente, un fucile calibro 12 con matricola abrasa. I militari hanno sequestrato l’arma, che verrà inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari per verificare il più recente utilizzo e la presenza di impronte o tracce biologiche.