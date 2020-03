video Red 22:01 L´Italia chiude, solo alimenti e farmaci in vendita L´annuncio è stato dato pochi minuti fadal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Restano aperti i negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie. Aperte anche banche e uffici postali. I trasporti pubblici non si fermeranno







Restano aperti i negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie. Per questo, non c'è bisogno di prendere d'assalto i supermercati, che verranno regolarmente riapprovvigionati. Aperte anche le banche, le poste, le assicurazioni e gli altri uffici, pur nel rispetto dei protocolli sanitari. I trasporti pubblici non si fermeranno.



L'Italia è sulla buona strada, diventerà un esempio per l'Europa, ha sottolineato il premier, ma non basta, c'è da fare un ulteriore passo avanti. Ed il passo è ridurre le possibilità di contagio, chiudendo le attività commerciali di non primaria necessità.



Intanto, è salito a trentasette il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna. Di questi, diciannove risultano asintomatici. I test effettuati nell'Isola sono 283 in totale. Di questi, 232 sono risultati negativi, mentre quattordici sono ancora in corso di accertamento. Dei casi di infezione registrati, ventisette si trovano in isolamento domiciliare e dieci sono i ricoverati in ospedale. Commenti ROMA – Chiusi bar, ristoranti ed attività commerciali. L'annuncio è stato dato pochi minuti fa dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte.Restano aperti i negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie. Per questo, non c'è bisogno di prendere d'assalto i supermercati, che verranno regolarmente riapprovvigionati. Aperte anche le banche, le poste, le assicurazioni e gli altri uffici, pur nel rispetto dei protocolli sanitari. I trasporti pubblici non si fermeranno.L'Italia è sulla buona strada, diventerà un esempio per l'Europa, ha sottolineato il premier, ma non basta, c'è da fare un ulteriore passo avanti. Ed il passo è ridurre le possibilità di contagio, chiudendo le attività commerciali di non primaria necessità.Intanto, è salito a trentasette il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna. Di questi, diciannove risultano asintomatici. I test effettuati nell'Isola sono 283 in totale. Di questi, 232 sono risultati negativi, mentre quattordici sono ancora in corso di accertamento. Dei casi di infezione registrati, ventisette si trovano in isolamento domiciliare e dieci sono i ricoverati in ospedale. Guarda e condividi il video su Alguer.tv