«Si chiuda il San Francesco per bonifica» L´onorevole del Movimento 5 stelle Mara Lapia è preoccupata per la gestione dell'emergenza sanitaria e scrive al ministro della Sanità Roberto Speranza: «Si inviino immediatamente i tamponi al San Francesco di Nuoro e si chiuda l'ospedale per bonifica»







Oggetto delle missive è la preoccupazione della Lapia per «la gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19, che sta letteralmente mortificando tutto il personale sanitario del presidio ospedaliero nuorese e non solo», dunque la necessità di tenere alta l'attenzione e fornire immediate risposte. La situazione più preoccupante si sta verificando proprio a Nuoro dove, scrive la deputata al ministro, «vi sono medici ed infermieri in servizio per fronteggiare l'emergenza sanitaria i quali sono venuti a stretto contatto con altri operatori già risultati positivi al tampone e messi in stato di quarantena. Nonostante gli stessi continuino a cercare invano di contattare l'Ufficio Igiene della struttura e la Direzione sanitaria, sono obbligati a prestare servizio in stretto contatto con altri colleghi e con gli stessi pazienti».



Proprio nelle ultime ore, infatti, tutti i direttori delle Unità operative del San Francesco, compresi gli infermieri e gli oss in servizio, hanno chiesto alla dirigente dell’Assl di Nuoro Maria Grazia Cattina di conoscere immediatamente la lista degli operatori che si sono sottoposti a tampone e sono risultati positivi per contenere i danni e ricevere tutti i dispositivi per la protezione individuale. Su quest’ultimo punto, la parlamentare aveva già scritto a febbraio al governatore dell'Isola Christian Solinas ed al commissario Steri, «non ricevendo alcuna risposta in merito».



«Al San Francesco, come nelle altre strutture, vanno immediatamente consegnate mascherine idonee, tute, occhiali e tutto l'occorrente per mettere in sicurezza il personale sanitario ed i pazienti. Mi chiedo come mai, vista l'emergenza, non si sia provveduto ad una sanificazione totale di tutto l'ospedale. Gli operatori ed i pazienti nella struttura vanno sottoposti tutti quanti a tampone e se necessario – conclude Mara Lapia – si sospendano le attività chirurgiche e non di tutto il presidio, comprese le urgenze. Se si procedesse in tempi brevissimi, si riuscirebbe a bonificare l'intero ospedale e a procedere con l'immediata riapertura, con la sicurezza sia degli operatori sanitari che di tutti i pazienti». Una richiesta, quest'ultima, avanzata anche dal personale sanitario che, nel frattempo, non ha ancora ricevuto ne risposte, ne indicazioni e continua a navigare a vista, stremato per l'incessante lavoro.



