video Cor 18:00 Campus striglia i Sassaresi: non si esce da casa



L´appello del sindaco di Sassari, Nanni Campus, rivolto a tutti i cittadini affinche «capiscano che tutte le norme sono finalizzate ad evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi». Le sue parole in occasione della conferenza stampa svoltasi questa mattina. «Pronto a far rispettare la normativa» Commenti L´appello del sindaco di Sassari, Nanni Campus, rivolto a tutti i cittadini affinche «capiscano che tutte le norme sono finalizzate ad evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi». Le sue parole in occasione della conferenza stampa svoltasi questa mattina. «Pronto a far rispettare la normativa» Guarda e condividi il video su Alguer.tv