Red 19:04 Misure Anti-CoVid 19: la ricetta dell´Opposizione I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito democratico intervengono proponendo alcune misure «che riteniamo utile adottare vista l´emergenza Covid, al fine di rallentare la diffusione del virus»







Inoltre, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi chiedono al primo cittadino misure più drastiche. «Pur restando nell’alveo dei decreti del Governo chiediamo, attraverso un’ordinanza del sindaco, che si limitino gli orari di apertura fino alle 18 (ad esclusione davvero dei servizi pubblici essenziali) per attività come i tabacchi, le edicole, profumerie, tintoria, ferramenta, e altri, garantendo in ogni caso il servizio fino alle 18 e tutelando maggiormente la salute di tutti. Contribuire a non diffondere il virus è la priorità in questo momento».



I consiglieri del Opposizione ribadiscono «l’esigenza di una task force unitaria che informi sistematicamente sulle misure relative alla salute e all’economia, facendo conoscere ai cittadini tutte le opportunità dei decreti del Governo, delle delibere e dei decreti regionali, delle disposizioni comunali finalizzate a venire incontro alle esigenze di liquidità e di ristoro delle famiglie e delle imprese in un momento eccezionale di emergenza e di crisi, a cominciare dall’accoglimento della nostra richiesta di sospensione dei tributi locali e dimezzamento di Tari e tariffe suolo pubblico per chi è stato costretto a chiudere per decreto». Commenti ALGHERO - «Procedere quanto prima con la sanificazione delle strade e dell’arredo urbano, tutti i giorni e in tutta la città». Lo chiedono con una nota stampa indirizzata al sindaco di Alghero Mario Conoci i consiglieri di Centrosinistra in Consiglio comunale che ribadiscono la loro disponibilità a fronteggiare unitariamente l’emergenza legata al CoronaVirus.Inoltre, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi chiedono al primo cittadino misure più drastiche. «Pur restando nell’alveo dei decreti del Governo chiediamo, attraverso un’ordinanza del sindaco, che si limitino gli orari di apertura fino alle 18 (ad esclusione davvero dei servizi pubblici essenziali) per attività come i tabacchi, le edicole, profumerie, tintoria, ferramenta, e altri, garantendo in ogni caso il servizio fino alle 18 e tutelando maggiormente la salute di tutti. Contribuire a non diffondere il virus è la priorità in questo momento».I consiglieri del Opposizione ribadiscono «l’esigenza di una task force unitaria che informi sistematicamente sulle misure relative alla salute e all’economia, facendo conoscere ai cittadini tutte le opportunità dei decreti del Governo, delle delibere e dei decreti regionali, delle disposizioni comunali finalizzate a venire incontro alle esigenze di liquidità e di ristoro delle famiglie e delle imprese in un momento eccezionale di emergenza e di crisi, a cominciare dall’accoglimento della nostra richiesta di sospensione dei tributi locali e dimezzamento di Tari e tariffe suolo pubblico per chi è stato costretto a chiudere per decreto».