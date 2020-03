Cor 12:35 «Da 48 ore chiusi in Cardiologia» Infermieri, medici, personale ausiliario e oss bloccati all´interno del reparto di Cardiologia e Unità coronarica del Santissima Annunziata di Sassari. L´allerta è massima in tutti gli ospedali dell´isola: operatori sotto pressione



oss bloccati all'interno del reparto di Cardiologia e Unità coronarica del Santissima Annunziata di Sassari da circa 48 ore, senza poter uscire dalle sale (non è scluso che la stessa situazione non capiti anche in altre strutture, considerato il livello di guardia raggiunto in tutte i plessi ospedalieri dell'isola). Almeno dieci i professionisti coinvolti. Cresce così la preoccupazione per la situazione di allerta venutasi a creare nella struttura ospedaliera sassarese, dopo la conferma di un caso positivo al Covid-19 fra i pazienti. Inutile sottolineare il livello di stress accumulato dagli operatori sanitari in servizio e da quelli temporaneamente in quarantena.



Foto d'archivio Commenti SASSARI - A far trapelare la notizia sono parenti e conoscenti direttamente coinvolti. Infermieri, medici, personale ausiliario ebloccati all'interno del reparto di Cardiologia e Unità coronarica del Santissima Annunziata di Sassari da circa 48 ore, senza poter uscire dalle sale (non è scluso che la stessa situazione non capiti anche in altre strutture, considerato il livello di guardia raggiunto in tutte i plessi ospedalieri dell'isola). Almeno dieci i professionisti coinvolti. Cresce così la preoccupazione per la situazione di allerta venutasi a creare nella struttura ospedaliera sassarese, dopo la conferma di un caso positivo alfra i pazienti. Inutile sottolineare il livello di stress accumulato dagli operatori sanitari in servizio e da quelli temporaneamente in quarantena.Foto d'archivio