«Attivazione immediata della Terapia sub intensiva di Alghero»

Nella foto: il dirigente sindacale della Cgil Fp Sassari Mauro Marras Commenti ALGHERO - «Auspichiamo, data la situazione attuale ed in termini preventivi, l'incremento della disponibilità di posti letto di Rianimazione nel territorio, per far fronte ad eventuali casi di emergenza che ovviamente scongiuriamo. Da questo punto di vista, si potrebbe ipotizzare di allestire almeno una parte della Terapia sub intensiva di Alghero, che comprende sei posti letto (quattro di intensiva e due di semi-intensiva) con dotazione di supporto ventilatorio».La proposta arriva dal dirigente sindacale della Cgil Fp Sassari Mauro Marras. «Per questa ragione – prosegue il sindacalista - attendiamo una risposta forte da parte dell'Azienda e della Regione in termini di reclutamento di personale».«Serve un piano di assunzioni straordinario che possa consentire l'immediata apertura della terapia sub intensiva di Alghero e, contestualmente, il rafforzamento dei due posti di area critica di Ozieri. Per essere strettamente funzionali e decongestionare, fungendo da filtro alle due rianimazione presenti a Sassari», conclude Marras.Nella foto: il dirigente sindacale della Cgil Fp Sassari Mauro Marras