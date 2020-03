Red 14:03 «In emergenza, serve collaborazione unitaria» I capigruppo dei partiti di Maggioranza cittadina Nunzio Camerada, Nina Ansini, Christian Mulas, Alberto Bamonti, Monica Pulina, Maurizio Pirisi e Roberto Trova puntano sulla necessità di collaborazione unitaria in questo momento di emergenza dovuto al CoronaVirus







«Anche ad Alghero – proseguono i sette capigruppo - è necessario abbandonare queste distinzioni e operare unitariamente, ognuno nel proprio ruolo, per affrontare l’emergenza e trasmettere ai cittadini il senso di unità che in tutta l’Italia sta emergendo. L’Amministrazione sta lavorando su tutti i fronti, nessuno escluso, ed è quanto si aspettano i cittadini. Lo si sta facendo seguendo le indicazioni del Governo nazionale, della Regione ed in stretta collaborazione con la Prefettura, l’Amministrazione provinciale e, attraverso l’Anci, con tutti i Comuni della Sardegna. E’ necessario che tutti svolgiamo il nostro ruolo, cittadini e amministrazioni pubbliche, con senso di responsabilità, di solidarietà e di rispetto, soprattutto verso coloro i quali mettono a rischio la propria incolumità per consentirci di superare indenni questa emergenza».



»Ci riferiamo – spiegano Camerada, Ansini, Mulas, Bamonti, Pulina, Pirisi e Trova - in particolare ai nostri sanitari che combattono in prima linea e con i maggiori rischi per la sicurezza e la salute di tutti noi, ma anche a chi lavora a contatto con il pubblico nei market, nei negozi di alimenti, nelle farmacie e nei servizi in generale che devono rimanere aperti in quanto essenziali per la vita di tutti i giorni. Apprezziamo quindi l'impegno di tutti i consiglieri comunali che vogliono contribuire con le proprie proposte, ma soprattutto con la collaborazione a diffondere tra i cittadini e le imprese le informazioni che l'Amministrazione sta divulgando con tutti i mezzi a disposizione, provenienti da Governo, Regione altri soggetti istituzionali impegnati nell'emergenza. Il sindaco Mario Conoci – concludono - così come già fatto negli incontri svolti con i capigruppo consiliari, continuerà a informare sulle attività svolte e in corso ed allo stesso tempo a recepire tutti i suggerimenti, compatibili con le disposizioni in essere, da qualunque parte provengano».