Veleggiavano in Riviera del corallo: denunciati

ALGHERO – Veleggiavano davanti alla Riviera del corallo, non preoccupandosi della situazione che tutto il mondo sta vivendo a causa dell'emergenza CoronaVirus. Ieri (martedì), lungo le coste di Alghero sono state sorprese dalla locale Sezione operativa navale della Guardia di finanza due persone che, non curanti dei chiari divieti, anche dopo le ultime restrizioni normative, veleggiavano comodamente con la loro imbarcazione da diporto. I due temerari velisti sono stati denunciati penalmente all’Autorità giudiziaria di Sassari, proprio perché avevano effettuato spostamenti sul territorio comunale prima di raggiungere la loro imbarcazione, un’iniziativa che non rientra tra le comprovabili esigenze lavorative, di salute o di necessità.