Red 17:07 Regione: Iban e capitolo di bilancio per donazioni Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas annuncia la possibilità, da oggi, di effettuare una donazione con la specifica destinazione delle risorse dedicate all’emergenza







«Siamo un popolo capace di esaltare, nei momenti di difficoltà, i valori più alti del nostro carattere, a partire dal sentimento di altruismo che spinge ciascuno di noi a sostenere le persone e le strutture che sono in prima linea nella lotta al coronavirus e nella difesa della salute dei sardi». Così il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas annuncia la possibilità, da oggi (mercoledì), di effettuare una donazione con la specifica destinazione delle risorse dedicate all'emergenza, attraverso un versamento sul conto corrente intestato alla Regione con la causale "Emergenza Coronavirus-Donazione"–Iban T72L0101504999000070673111 Tesoreria del Banco di Sardegna.

«Vogliamo rispondere a questa mobilitazione spontanea e positiva - ha aggiunto il governatore dell'Isola - assicurando una procedura che garantisca piena trasparenza e destinazione delle somme raccolte. La Giunta ha deliberato l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Entrate da donazioni CoVid-19", destinato al finanziamento di spese di parte corrente e in conto capitale necessarie al sostegno delle attività per la prevenzione e il contenimento della diffusione nel territorio del CoVid-19, nonché per il sostegno delle strutture e di tutto il personale impiegato nella gestione dell'emergenza», ha concluso Solinas.